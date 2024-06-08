Gazeteci Atakan Çelik, Anadolu Ajansı’nın Uluslararası habercilik dönüşümünü araştırdı

Anadolu Ajansı’nda çeyrek asra dayanan tecrübesiyle, kurumun bölge, yurt dışı ve son olarak da Parlamento Haberleri Müdürlüğünde görev yapan Çelik, kurumunun 100 yıl içerisindeki değişim ve dönüşümünü Sakarya Üniversitesi’nde tez konusu yaptı.

Sakarya’nın bir dönem en iyi polis adliye muhabirlerinden biri olan ve şimdilerde başarılı akademik çalışmaları ile bilinen Doç. Dr. Mustafa Öztunç’un danışmanlığında yaklaşık 2 yıl süren çalışmada, Milli Mücadeleyi dünyaya duyurmak amacı ile kurulan Anadolu Ajansı’nın yıllar içerisindeki değişim ve dönüşümünün bir sonucu olarak ortaya çıkan Uluslararası Çok Dilli Yayıncılıkta Anadolu Ajansı’nın rolü ve önemi araştırıldı.

Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde yapılan, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’nden Doç. Dr. Serpil Çiğdem, Sakarya Üniversitesinden Doç. Dr. Kadriye Kobak ve Doç. Dr. Mustafa Öztunç’tan oluşan jüriye karşı Tez’ini savunan Çelik, Bilim Uzmanı oldu. Çelik’in Cübbesini eski meslektaşı ve aynı zamanda Tez danışmanı Doç. Dr. Mustafa Öztunç giydirdi.

Anadolu Ajansı’nın kuruluşunda Sakarya ayrıntısı

Çelik’in tez çalışmasından;

Cumhuriyetin kuruluş yıllarında Türk aydınlar İstanbul’dan Ankara’ya gitmeye başladılar. Anadolu Ajansının kuruluş hikayesi de tam da böyle bir ortamda gündeme geldi. Milli Mücadelenin sesinin dünyaya duyurulması için uluslararası bir ajansa ihtiyaç vardı. Halide Edip (Adıvar) ve Yunus Nadi’nin (Abalıoğlu) de içerisinde olduğu iki ayrı kafile, Geyve’de 31 Mart tarihinde bir araya gelmişlerdir. Anadolu Ajansı’nın fikir babaları olarak bilinen Halide Edip ve Yunus Nadi kurulacak olan ajansın ismi için "Türk", "Ankara", "Anadolu" gibi seçenekler dile gelmiş ve en sonunda ismin "Anadolu Ajansı" olması kararlaştırılmıştır.

Geyve’de alınan karar, Yunus Nadi tarafından ifade edildiği şekliyle "4 veya 5 Nisan akşamı" Mustafa Kemal Paşa'nın karargâhındaki Ziraat Mektebi'nde akşam yemeğinin ardından yapılan görüşme sonrasında 6 Nisan 1920 tarihinde Anadolu Ajansı kurulmuştur.

Ajansın değişim ve dönüşümü Tez çalışmasında şu şekilde ifade ediliyor:

“Bir ülkenin dünyada büyük olduğunu gösteren en önemli göstergelerden birisi yumuşak güç olarak nitelendirilen iletişim alanındaki gücüdür.

Dijital devrimin uluslararası medyayı etkisi altına aldığı yeni süreçte Anadolu Ajansı “100. Yıl Vizyonu”yla ortaya koyduğu yeni strateji planı çerçevesinde kurumu dünyanın en büyük 5 ajansından biri yapma hedefiyle başlayan değişim ve dönüşüm süreci birçok alanda kendini göstermiştir. Balkanlardan Ortadoğu’ya, Karakıta’dan Uzakdoğu’ya örgütlenen Anadolu Ajansı muhabirleri başarılı haberlere imza atmıştır. Özellikle Arap Baharı, 15 Temmuz kalkışması, Rusya-Ukrayna savaşı ile İsrail’in Gazze’ye saldırısı sırasında dünyadaki birçok haber ajansı gelişmeleri AA’dan öğrenmiştir. Bu da AA’nın en önemli projelerinden biri olan “Çok Dilli Yayıncılık Projesi” kapsamında gerçekleşmiştir.”