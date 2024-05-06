Tek hayali dört nala koşmak olan at suratlı kadın sosyal medyayı salladı!
Yüzünün ata benzemesi için çok sayıda ameliyat geçiren at suratlı kadın Stella’nın görüntüsü görenleri şaşkına çevirdi. Stella’nın görenleri kokutan görüntüsü, sosyal medya kullanıcıları arasında tartışmalara yol açtı.
Son birkaç gündür sosyal medyada büyük yankı uyandıran at suratlı kadının yüzünün estetikle mi yoksa plastik makyaj ile mi bu hale geldiği konuşuluyor. Sosyal medyada tartışmalara yol açan at suratlı kadın Stella’nın kim olduğu ise merak konusu oldu. Peki, At suratlı kadın Stella kimdir? At suratlı kadın gerçek mi? At suratlı kadın Stella estetik mi yaptırdı?
At suratlı kadın Stella kimdir?
At suratlı kadın Stella, Instagram’da 153 bin takipçisi olan Horsegiirl420 adlı bir sosyal medya kullanıcısıdır. Stella’nın at suratlı fotoğrafları son günlerde sosyal medyada gündem oldu.
Instagram’da Stella’nın fotoğraflarını görenler şok oldu. Görenleri şaşkına çeviren yüzü ile dünyaca ünlü bir DJ haline gelen "Horse girl" lakaplı Stella Stalion, gerçekten estetikle mi yoksa plastik makyaj ile mi bu hale geldiği konusu insanları ikiye böldü.
At suratlı kadın Stella estetik mi yaptırdı?
At suratına sahip olmak için yüzlerce kez ameliyat masasına yatan genç kadının görüntüsü görenleri şaşırtırken eleştirileri de beraberinde getiriyor.
Stella'nın yüzündeki değişimin doğallığı konusunda şüphede bulunanlar, yüzüne plastik makyaj yaptığını iddia etti. Diğer yandan, Stella'nın estetik operasyon geçirdiğini düşünenler ise görüntüsünün korkunç olduğunu ve psikolojik yardıma ihtiyacı olduğunu belirtti.