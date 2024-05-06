Tek hayali dört nala koşmak olan at suratlı kadın sosyal medyayı salladı!

At suratlı kadın Stella estetik mi yaptırdı?

At suratına sahip olmak için yüzlerce kez ameliyat masasına yatan genç kadının görüntüsü görenleri şaşırtırken eleştirileri de beraberinde getiriyor.

Stella'nın yüzündeki değişimin doğallığı konusunda şüphede bulunanlar, yüzüne plastik makyaj yaptığını iddia etti. Diğer yandan, Stella'nın estetik operasyon geçirdiğini düşünenler ise görüntüsünün korkunç olduğunu ve psikolojik yardıma ihtiyacı olduğunu belirtti.