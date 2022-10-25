Asyalı İngiltere Başbakanı!

Rishi Sunak, eylülde Liz Truss'a karşı kaybetmişti. Ancak altı hafta sonra istifa eden Liz Truss'ın ardından Sunak, milletvekillerinin desteğini topladı. Daha önce Truss ve Boris Johnson'ı destekleyenler bu seçimde Sunak'ın arkasında oldu.