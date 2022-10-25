Asyalı İngiltere Başbakanı!
Birleşik Krallık Hazine Şansölyesi Richi Sunak Başbakan oldu. İşte Richi Sunak hakkında bilmeniz gerekenler!
Rishi Sunak, eylülde Liz Truss'a karşı kaybetmişti. Ancak altı hafta sonra istifa eden Liz Truss'ın ardından Sunak, milletvekillerinin desteğini topladı. Daha önce Truss ve Boris Johnson'ı destekleyenler bu seçimde Sunak'ın arkasında oldu.
Sunak, bir önceki liderlik yarışında, enflasyon krizi esnasında borç para almanın ekonomiyi kaosa sürükleyeceğine söyleyerek bunun ''masal'' olduğunu iddia etmişti. Halkın güvenini bu şekilde kazandı.
Sunak ilk olarak 2015 yılında Kuzey Yorkshire'daki Richmond için milletvekili seçildi. Şubat 2020'de Boris Johnson yönetiminde Maliye Bakanı, Birleşik Krallık Hazine Şansölyesi oldu.
Boris Johnson'ın şansölyesiyken Sunak, kovid-19 önlemleri kapsamında sokağa çıkma yasağı sırasında, mali yardım kampanyalarının arkasındaydı.Esnaf ve restoranlar için yapılan "Yardım için Dışarıda Ye" kampanyası İngiltere'de çok ses getirdi.