Asuman Kerkez bulgurun kitabını yazdı

Anadolu mutfağının en eski tatlarından ve vazgeçilmez unsurlarından biri olan bulgurun kitabı yazıldı. Kitabı yazan isim ise birçok televizyon programından hatırlayacağımız sunucu ve lezzet ustası Asuman Kerkez oldu. Kerkez'in kaleme aldığı kitabın adı ise, "Anadolu'dan Dünyaya Armağan: Bulgur" ismini taşıyor.

Anadolu’dan Dünyaya Armağan: Bulgur

Kapsamlı bir alan araştırması, anketler ve akademik alt yapıya sahip üç yıllık yoğun bir çalışmanın ürünü olarak ortaya çıkan, arşiv niteliğindeki Anadolu’dan Dünyaya Armağan: Bulgur, özenle belirlenmiş lezzetli tariflerden oluşuyor.

Asuman Kerkez, Anadolu’dan Dünyaya Armağan: Bulgur ile ilgili, “Bu kitap, Mezopotamya’dan Anadolu’ya, Hititlerden Selçuklulara, yağmur duası geleneklerinden anılara, sağlıklı beslenmeden nasıl markalaşacağına kadar çok geniş bir pencereden bulguru anlatır. Bir tabak pilavdan, bir sıkım köfteden ibaret olmayan, binlerce yıllık essiz kültürü ifade eden, dünyada her geçen gün daha da önem kazanan bulgura sahip çıkmak, hak ettiği değeri kazandırmak ve gelecek nesillere bırakmak en büyük amacım,” yorumunda bulunuyor.



Şimdiye kadar bulgur hakkında yapılmış en kapsamlı yemek ve araştırma kitabı!

Anadolu’dan Dünyaya Armağan Bulgur kitabı, üç yıllık emeğin sonucunda ortaya çıkan bir arşiv çalışmasıdır. Uzun ve geniş alan araştırması, 1000 kişiyle gerçekleştirilen anket sonuçları, incelikle işlenen akademik alt yapı ve her tarif için dikkatle oluşturulan tariflendirme sürecinin meyvesidir.

Mezopotamya’dan Anadolu’ya, Hititlerden Selçuklulara, yağmur duası geleneklerinden anılara, sağlıklı beslenmeden nasıl markalaşacağına kadar çok geniş bir pencereden bulguru anlatır.

Bir tabak pilavdan, bir sıkım köfteden ibaret olmayan, binlerce yıllık eşsiz kültürü ifade eden, dünyada her geçen gün daha da önem kazanan Türk bulguruna sahip çıkmak, hak ettiği değeri kazandırmak ve gelecek nesillere bırakmak en büyük amacımdır. Bulgurun bereketiyle okuyanı, kıymet vereni çok ola….



Yazar Asuman Kerkez kimdir?

Asuman Kerkez gastronomi alanında editör, araştırmacı, yazar, televizyon programı yapımcısı, sunucusu ve öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır. Tenceretv.com adlı internet portalında editör olarak 2011 yılında başlayan yayın hayatına 2016-2018 yılları arasında Habertürk gazetesinde yazarlık yaparak devam etti. Habertürk ekranlarında yayınlanan “Tadında Hikâyeler” adlı gezi, kültür ve yemek kültürü temalı programın yapımcısı ve sunucusudur. 2017 yılında yayınlanmaya başlanan program halen devam etmektedir.

2015 yılında Etimesgut Belediyesi bünyesinde profesyonel aşçılık eğitimi veren bir mutfak okulu kurarak, 3 yıl boyunca eğitmenlik ve koordinatörlük görevini devam ettirdi. 2016 yılında huzurevleri ile “Anneannemin Tenceresi” projesini gerçekleştirdi. Hakkari Çukurca’da Zap Projesi’nin gastronomi ayağını yürüttü. Türkiye’de bir ilke imza atarak gastronomi ve aşçılık bölümlerinde okutulmak üzere ders kitabı olarak hazırlanan Uygulamalı Türk Mutfagı adlı eser için bulgur bölümünü yazdı. Kültür Bakanlığı destegi ile “Anadolu’dan Dünyaya Armagan Bulgur” adlı bir belgesel hazırladı.

Okan Üniversitesi Gastronomi Bölümü’nde tamamladığı yüksek lisansın tez konusu “Anadolu’nun Kaybolmakta Olan Bulgur Köftesi Çesitliligi ve Tüketicilerin Bulgur Algısının Tespiti”- dir. 3 yıl boyunca yaptıgı akademik arastırmalar, alan araştırmaları ve 1000 kisiye uygulanan anket sonucunda elde edilen kazanımları içeren bu eseri hazırlarken amacı, gelecek kusaklara miras bırakmak ve yurt dısında bulguru etkin olarak ifade edilmesini saglamaktır. Yazarın; Türk gastronomisini arsivlemek, unutulmakta olan geleneksel degerleri kayıt altına almak, bulgurun yurt içinde ve yurt dısında hak ettigi degeri alabilmesi adına yaptıgı çalısmalar kesintisiz olarak devam etmektedir. Ayrıca 2017 yılında yayımlanan Anneannemin Tenceresi isimli arsiv kitap çalısması bulunmaktadır.