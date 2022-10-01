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Astsubay Çavuş Yusuf Ataş şehit oldu!

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde Piyade Astsubay Çavuş Yusuf Ataş şehit oldu.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, teröristlerin açtığı taciz ateşinde yaralanarak hastaneye sevk edilen Ataş'ın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı belirtildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadesine yer verildi.

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