Astrologlara göre en uyumsuz burçlar!
Uyumsuzluk ilişki içerisinde her iki tarafı da mutsuz ediyor. Astrologlar asla birlikte olmaması gereken burçları açıkladı. İşte astrologlara göre en uyumsuz burçlar..
Koç ve Oğlak
Oğlak ve Koç arasındaki mizaç ve önceliklerdeki farklılıklar, genellikle ilişki dinamiklerinde çatışmalara yol açabilir.
1 10
Boğa ve İkizler
Yanyana olan burçları bir araya getirmek oldukça zordur ve bu beraberlikte tarafların birbirlerine öğretecekleri pek çok şey olmasına karşın, beraberliğin ilk aşaması daha zor olabilir.
2 10
İkizler ve Akrep
İkizler'in çapkın doğası ve bağımsızlık ihtiyacı, Akrep'in kıskançlığını tetikleyerek ortaklık içinde güven sorunları yaratabilir.
3 10
Yengeç ve Kova
Yengeç'in duygusal duyarlılığı ve güvenlik arzusu, Kova'nın entelektüel tarafsızlığı ve bağımsızlık ihtiyacıyla çatışabilir.
4 10