'AstraZeneca ile kan pıhtılaşması arasında muhtemel bağlantı var'

Avrupa İlaç Ajansı (EMA), olası yan etkileri nedeniyle tartışma konusu olan AstraZeneca koronavirüs aşısına dair raporunu paylaştı.

Raporda, aşının, uygulandığı kişilerde nadiren görülen kan pıhtılaşması vakalarıyla muhtemel bağlantısının bulunduğu belirtildi.

Ancak aşının faydasının riskinden fazla olduğuna tekraren dikkat çekildi.

Aşıyı inceleyen komitenin, uzman grupların tavsiyeleri dahil mevcut tüm kanıtları incelediği açıklandı.

EMA direktörü Cooke: Aşı güvenli

EMA Direktörü Emer Cooke, AstraZeneca aşısının yüksek etkiye sahip olduğunu ve hayat kurtardığını söyledi. Cooke, nadir görülen pıhtılaşma vakalarının "muhtemel yan etki" sayılması gerektiğini belirtti.

İngiltere'den de açıklama var

İngiltere İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Ajansı (MHRA) da AstraZeneca aşısıyla ilgili bir açıklama yaptı.

Bu aşının ilk dozunu almış kişilerin 2'nci dozunu da alması gerektiği belirtildi.

Nadir kan pıhtılaşması ile aşı arasında bağlantının "çok güçlü olasılıkla" mevcut olduğu ancak bunu doğrulamak için daha fazla çalışmaya ihtiyaç duyulduğu ifade edildi.

Ülkedeki gençlerde çok az görülen kan pıhtılaşması vakası nedeniyle, 30 yaşın altındaki kişilere Pfizer veya Moderna aşısı teklif edilecek.

Kullanımı durdurulmuştu

AstraZeneca ile Oxford Üniversitesi tarafından üretilen aşının kullanımı, kan pıhtılaşmasına yol açtığına dair endişelerin ardından çok sayıda ülkede askıya alınmıştı.