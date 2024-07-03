Astana'da Erdoğan-Putin görüşmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2 gün sürecek olan Şanghay İşbirliği Örgütü 24'ücü Devlet Başkanları Zirvesi'nde Putin ile görüştü.

Görüşmenin basına açık bölümünde açıklamalarda bulunan Erdoğan şunları söyledi.

Değerli dostum ile uzunca bir süredir görüşemedik. Telefon diplomasisi ile görüşmelerimiz oldu. Ama arkadaşlarımız sürekli birbirleri ile irtibat halindeler.

Nükleer santraller

Sinop Nükleer Enerji Santrali ile ilgili görüşmelerimiz var. Onunla ilgili ciddi adımlar atabileceğimize inanıyorum. Hedefimiz, 100 milyar doları yakalamaktı, buna ulaşabileceğimize inanıyorum, böyle bir potansiyele de sahibiz.

"7 milyon Rus turist çok önemliydi"

Turist noktasında ise 7 milyon yaklaşık turistin ülkemize gelmesi bizler için çok çok önemliydi. Rus turistlerin Türkiye'de ağırlanması önem arz ediyor. Bu konudaki samimiyetimiz aynı kararlılıkla devam ediyor. Aynı şekilde devam ettireceğiz. Yeter ki, Rus turistler Türkiye'den memnun kalsınlar. Rusya-Türkiye arasındaki bu sıcak ilişkinin ötesinde sizleri de en kısa zamanda ülkemde ağırlamak istiyorum.''