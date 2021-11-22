ASMR nedir? Beynimizi nasıl etkiliyor?

ASMR (Automonous Sensory Meridian Response) yani Otonom Duyusal Meridyen Tepkisi, beyinsel orgazm ya da beyin masajı olarak da adlandırılıyor. Çoğunlukla uyku ve meditasyon amacıyla dinlenen ASMR tekniği ile vücudun, mutluluk hormonu olarak bilinen endorfin salgılaması tetikleniyor. Fısıltı tonundaki insan sesi, farklı materyaldeki malzemelerden çıkan tırmalama, dokunma, gıcırdama seslerine karşı vücutta rahatlık hissi oluşturuluyor.

Elbette her insanın hoşlandığı ses farklı olabilir. Bu nedenle sosyal paylaşım sitelerinde ASMR türünde videolar hazırlayan binlerce kullanıcı var. Bu kullanıcılardan sizin için doğru olan sesi bulmanız gerekiyor.

ASMR uyku ve rahatlama hissi oluşturmak amacıyla kullanıldığı gibi bazı meditasyon türlerinde de kullanılabiliyor. İnsan kulağının zor algılayacağı şekilde motive edici sözler fısıldayan şefkatli bir ses tonu ile meditasyon yapan insanların sayısı azımsanmayacak derecede fazla.

ASMR videoların etkisi kişiden kişiye değişim gösterebiliyor. Bazı insanlar için ASMR videolar izlemek dayanılmaz bir işkence gibi gelebilir. Özellikle, kulak hassasiyeti olan misophonia hastalığına sahip kişilerin ASMR türünden nefret etmeleri oldukça doğaldır. Ağız şapırtısı, çay höpürtüsü, sakız çiğneme gibi seslerden nefret eden misofonya hastalarının bu türdeki videoları sevmeme olasılığı hayli yüksektir.

White Noise adı verilen beyaz gürültü seslerden (elektrik süpürgesi sesi, çamaşır makinesi sesi, saç kurutma makinesi sesi, çeşitli ortam sesleri) hoşlanan insanların ise ASMR türünü denemelerini tavsiye edebiliriz.

ASMR videoları farklı tekniklerle karşımıza çıkabilir. Son yıllarda ASMR roleplay türündeki videolar oldukça fazla izleniyor. Peki ASMR roleplay nedir? Adından da anlaşılacağı gibi ASMR roleplay türündeki videolarda içerik üretici bir karaktere bürünüp, dinleyiciyi sanal bir oyuna davet eder. Örneğin, içerik üretici bir şöminenin yanında kulağınıza güzel sözler fısıldayan bir sevgili ya da özel ders için sizi ziyaret eden bir öğretmen rolüne bürünebilir. ASMR tekniklerinde ses kadar parmak hareketlerinin de rahatlatıcı etki oluşturduğu gözlemlenmiştir.

Son yıllarda ASMR türünde Türkçe videolar hazırlayan içerik üreticilerin sayısı giderek arttı. Türkçe ASMR videolar dinlemeyi seviyorsanız farklı alternatiflere ulaşabilirsiniz.