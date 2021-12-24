Aslıhan Doğan Turan’ın 400 liralık tuvalet kağıdı şoke etti

Turan’ın banyosundaki siyah tuvalet kağıdı, son 2 günün en çok konuşulan konusu oldu. Konuyla ilgili konuşan Turan, o tuvalet kağıdını seneler önce 6’lı olarak 150 liraya yurt dışından getirttiğini; Türkiye’de bulunmadığını aktardı. Görüntüdeki tuvalet kağıdının şu anki değeri ise 400 TL.

2018 senesinde Arda Turan ile dünya evine girmesiyle büyük üne kavuşan Aslıhan Doğan Turan, şimdilerde YouTube kanalı üzerinden ünlülerle soru-cevap şeklinde videolar çekiyor. Kanalında büyük bir kitlesi olan ve sosyal medya fenomenleri arasına ismini yazdıran Doğan Turan, son 2 gündür de tuvalet kağıdıyla gündemde.

Ala Tokel’in paylaşımı bomba yarattı

Aslıhan Doğan Turan’ın yakın arkadaşı olan sosyal medya fenomeni ve girişimci Ala Tokel, Turan Ailesi’nin evinin tuvaletinden bir kare paylaştı. Evinin çoğunluğunun siyah tonlarında olduğu göze çarpan Aslıhan Doğan’ın banyosundaki tuvalet kağıdının da siyah olduğunu fotoğraf karesi ile Instagram’a duyuran Tokel, “Çok sormuştunuz; evet, Aslıhan’ın tuvalet kağıdı da siyah.” ifadelerini kullandı.

Ala Tokel’in bu paylaşımının ardından internette adeta “siyah tuvalet kağıdı” patlaması yaşandı. Görseldeki tuvalet kağıdından bulmak için yarış eden sosyal medya dünyası, Aslıhan Doğan Turan’ın paylaşımıyla yıkıldı.

“Yurt dışından aldım”

Aslıhan Doğan Turan, tuvalet kağıdını yurt dışından aldığını, Türkiye’de satılmadığını ve seneler önce getirttiğini ifade etti. O dönemde 6 tanesini 150 TL’ye aldığını aktaran Doğan Turan, şunları ekledi: “Çok özel ve bulunmayan bir ürün olduğu için yalnız misafir tuvaletine koyuyorum.” Fotoğraftaki tuvalet kağıdının 6 tanesinin şu anda 400 TL olduğu ortaya çıktı.