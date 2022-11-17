Aslı Baykal'dan gayrimilli açıklaması

CHP eski genel başkanı Deniz Baykal'ın kızı, Aslı Baykal'dan çarpıcı bir siyasi analiz geldi. Baykal, Türkiye'de artık siyasetteki ayrışmaların ortadan kalktığını ve bunun yeni millilik ve gayrimillilik üzerinden yeniden konumlandığını aktardı.

CHP'den geçtiğimiz haftalarda istifa Baykal son olarak Taksim'deki hain terör saldırısı sonrası söylemleri nedeniyle muhalefeti eleştirmiş ve "Devleti ve kurumları zan altında bırakıyorlar" demişti.

Aslı Baykal: Artık sağ-sol yok, milli-gayrimilli var

Kendisinin bu ayrışmada "milli" saflarda yer aldığını vurgulayan Aslı Baykal Twitter hesabı üzerinden "Türkiye siyasal haritası artık sağ-sol, laik-dindar, Türk-Kürt, Alevi-Sünni diye ayrışmıyor. Türkiye siyasal haritası artık milli ve gayrımilli olarak ayrışıyor" ifadesini kullandı.

"Türkiye'nin çoğunun bu safta olduğu görülecek"

Baykal, "Ben elbette milli saftayım. Önümüzdeki günlerde solcu, laik, alevi ve Kürtlerin çoğunluğunun da milli saflarda olduğu ortaya çıkacaktır. Türkiye'yi seviyor, devletine güveniyor, halkını kimlik ayırmadan seviyorum" dedi.

Muhalefeti eleştirdi

Baykal muhalefetin Taksim İstiklal'deki terör saldırısı sonrasında yaptıkları açıklamalar nedeniyle muhalefeti eleştirmiş ve "Terör saldırıları iktidara yarıyor, gibi bir söylem üreterek devleti ve kurumlarını zan altında bırakmaya çalışıyorlar. Siz de terörle mücadele edin o vakit, size de yarasın. Bir maniniz mi var?" demişti.