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Aslı Baykal, Yılmaz Özdil üzerinden CHP'yi vurdu

Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal, Yılmaz Özdil'in sözcü gazetesinden istifa etmesi sonrası CHP'nin ifade özgürlüğünü eleştirdi

Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal CHP'nin ifade özgürlüğünü eleştirdi.

Daha önce 6'lı koalisyonu ve makam paylaşımı hakkında sosyal medyadan değerlendirmelerde bulunan Baykal, şimdi de sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil'in istifasını eleştirdi. 

Baykal sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Önümüze dayatılan blok ve adayı daha muhalefetteyken bile ifade özgürlüğünü yok ediyor." açıklamasında bulundu.

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