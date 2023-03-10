Aslı Baykal, Yılmaz Özdil üzerinden CHP'yi vurdu
Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal, Yılmaz Özdil'in sözcü gazetesinden istifa etmesi sonrası CHP'nin ifade özgürlüğünü eleştirdi
Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal CHP'nin ifade özgürlüğünü eleştirdi.
Daha önce 6'lı koalisyonu ve makam paylaşımı hakkında sosyal medyadan değerlendirmelerde bulunan Baykal, şimdi de sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil'in istifasını eleştirdi.
Baykal sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Önümüze dayatılan blok ve adayı daha muhalefetteyken bile ifade özgürlüğünü yok ediyor." açıklamasında bulundu.
Çok sevilen ve yıllardır hükümeti eleştiren yazılar yazan Özdil ne zaman ki muhalefeti hafifçe eleştirdi, o dakikada işinden ayrıldı.— Aslı Baykal (@asliibaykal) March 10, 2023
İfade özgürlüğünün artmasını isterken, önümüze dayatılan blok ve adayı daha muhalefetteyken bile ifade özgürlüğünü yok ediyor. Anlayana.
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