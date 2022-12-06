Aslı Baykal: Ya Erdoğan, ya Rifkin dediler

Hürriyet Gazetesi Yazarı Abdülkadir Selvi'ye konuşan, CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal, CHP'nin vizyon belgesini ve Jeremy Rifkin'in Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı olmasını çarpıcı ifadeler ile değerlendirdi.

Baykal, terör saldırılarının ardından, 'İktidara yarıyor' şeklinde ifade kullananların 'İhanet' içinde olduklarını da sözlerine ekledi.

Baykal, "AK Parti'ye katılacak mısınız?" sorusuna da yanıt verdi.

Aslı Baykal'ın açıklamaları şu şekilde:

CHP'nin İkinci Yüzyıla Çağrı Vizyonu'nu beğendiniz mi?

"Uzaylıları dinler gibi dinledim. Türkiye küresel ekonomik kriz ile başa çıkarken bir Amerikalının çıkıp akademik üslupla küresel ısınma teorisi anlatması biraz komik geldi. Üstelik bu şahıs Almanya'nın enerji krizi yaşamasının sorumlularından da biri. Somut ve güven verecek bir mesaj yoktu. İki yıldır partide kurultay yapmayan Kılıçdaroğlu'nun "Tek Adam Rejimi'ne karşıyız" demesi de bir başka fıkraydı."

Rifkin'in danışman olması

"Ben Batıcı aşağılık kompleksini hiç anlayamıyorum. Türkiye'nin çok iyi yetişmiş değerleri var. Türk toplumunun yapısını ve ihtiyaçlarını, daha önemlisi çıkarlarını elbette onlar gözetecektir. Seçime giden bir partinin sunumunda, bir Amerikalıyı sömürge komiseri gibi hem de ilk konuşmacı olarak sunmak, CHP'de aklın tatilde olduğunu gösteriyor."

"Ya Erdoğan, ya Rifkin dediler"

"CHP elbette yabancılardan destek alarak vizyon belgesi açıklayabilir. Zaten açıkladılar. Verdikleri mesaj şudur: Bize oy verirseniz yabancıların aklı ve projelerine oy verirsiniz. Seçmenin önüne şunu koydular: Ya Tayyip Erdoğan ya Rifkin. Seçmen de hemen mesajı aldı. CHP 2008'de yüzde 23 oy aldı. Halen aynı oranda. Bu konuşmadan sonra neler olacağını izleyeceğiz. CHP çok radikal bir biçimde gayrimilli çizgiye savrulduğu için bir kampana çalarak partiden ayrıldım. Hemen ardından gelen bu Rifkin çıkışı da sanırım haklılığımın ispatı olmuştur."

"PKK'yı hiç eleştirmeyen bir partiden bahsediyoruz"

"TSK kimyasal silah kullanıyor" sözüne destek olan, "YPG terör örgütü değildir, vatanını koruyor" diyen, Irak ve Suriye tezkerelerine hayır oyu veren, uzun zamandır PKK'yı hiç eleştirmeyen bir partiden bahsediyoruz. Daha fazla söze gerek var mı?"

6'lı Masa

"Batıcı-İslamcı Davutoğlu, ülkücü Akşener, enternasyonalist Kılıçdaroğlu, Yazıcı-Nurcuların desteklediği Uysal, Batıcı-liberalist Babacan ve milli görüşçü olduğunu söyleyen Karamollaoğlu devleti hangi ilkeler çerçevesinde yönetecek? Mesela yüzde bir oy bile alamayacak olan bir lider, başkan yardımcısı olacakmış. CHP'liler verdikleri oylarla, Batıcı-İslamcı gibi anakronik figürleri başkan yardımcısı mı yapacak? 6'lı masa bir siyasi ittifak değildir. Sırf Erdoğan seçilmesin diye yapılan bir matematik hesap ve zorlamadır. Ama seçmenin siyasal kavrayışı çok yüksektir. Bir belediye başkanı seçerken verdiği oy ile Türkiye Cumhuriyet devletini emanet ederken vereceği oy farklıdır."

AK Parti'ye katılacak mı?

"Benim için esas olan Türkiye Cumhuriyet devleti ve milletimin esenliğidir. Bir milli-gayrımilli ayrışma olduğunda milli safta duracağım kesindir. Hiçbir siyasi partiyle bir angajmanım yoktur."