Aslan'ın yeni transferi İstanbul'a geldi

Ligde iddiali bir kadro kurmak isteyen Galatasaray transferin son saatlerinde Gustavo Assunçao'yu kadrosuna kattı. Portekiz Ligi ekiplerinden Famalicao'da forma giyen Brezilyalı futbolcu sağlık kontrolünden geçmek üzere bugün İstanbul'a geldi.

6 Numara arayışı son buldu

Uzun süredir 6 numara transferi konusunda arayışta olan Sarı-Kırmızılı ekip 21 yaşındaki genç oyuncuyu kadrosuna kattı. Galatasaray Marcao'nun ardından Portekiz liginde forma giyen bir başka Brezilyalıyı daha transfer etti.

Aslan transferde gençlere yöneldi

Bu sezon genç oyunculara yönelen Galatasaray yönetimi takıma genç oyuncu kazandırmaya devam ediyor. Cicaldau, Morutan, Nelsson, Boey ve Berkan Sarı-Kırmızılı ekibin bu sezon kadrosuna kattığı önemli genç oyuncular arasında yer alıyor.

Arda Turan'a tatlı sürpriz

Galatasaray'ın son transferi Gustavo Assunçao, Atletico Madrid'li eski futbolcu Paulo Assunção'nun oğlu. Arda Turan Atletico Madrid'den eski takım arkadaşı Paulo Assunçao'nun ardından şimdi de oğul Assunçao ile aynı formayı terletecek.