Aslan'da Icardi ve Mata'nın formaları garanti!

Galatasaray, Yukatel Kayserispor’la cumartesi günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Sarı-kırmızılı futbolcuların, Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenmanda taktik ağırlıklı çalışmalar gerçekleştirdiği bildirildi.

Okan Buruk’un orta saha ve hücum hattındaki tercihlerinin şekillenmeye başladığı ifade edildi. Buruk’un antrenman performansını beğendiği Mauro Icardi’yi en uçta oynatma kararı aldığı aktarıldı. İspanyol orta saha Juan Mata ile ilgili de teknik heyetin olumlu düşünceler içerisinde olduğu bildirildi. Okan Buruk’un İspanyol yıldıza ilk 11’de yer vereceği ve 10 numara pozisyonunda görevlendireceği vurgulandı.