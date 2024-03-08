Aslan durdurulamıyor: Demirbay’dan hat-trick!

Süper Lig lideri Galatasaray, 29. haftada konuk ettiği Çaykur Rizespor'a adeta gol olup yağdı... Sarı-kırmızılılar, mücadeleden 6-2'lik skorla galip ayrılarak ligde üst üste 10. kez kazandı.

KEREM DEMİRBAY HAT-TRICK YAPTI

Sarı-kırmızılılarda 40, 45 ve 64. dakikalarda attığı üç golle hat-trick yapan Kerem Demirbay maça damgasını vurdu. Cimbom'un diğer golleri ise 9'da Köhn, 31'de Torreira ve 85'te Icardi'den geldi.

Çaykur Rizespor'un maçtaki gollerini ise 38'de Hojer ve 61'de Olawoyin kaydetti.

FENERBAHÇE İLE FARKI 5'E ÇIKARDI

Lider Galatasaray bu sonuçla puanını 78'e yükselterek takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 5'e çıkardı. Deplasmanda üst üste 5. kez mağlup olan 7. sıradaki Rizespor ise 39 puanda kaldı.

KÖHN VE TORREIRA İLKİ YAŞADI

Galatasaray'da Derrick Köhn ve Lucas Torreira, Çaykur Rizespor maçında ilki yaşadı. 9. dakikada takımını 1-0 öne geçiren Alman sol bek Köhn, sarı-kırmızılı formayla ilk golünü atarken, Torreira da 31. dakikada sahne alarak Galatasaray'da ilk kez gol sevinci yaşadı.