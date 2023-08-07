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Aşkımıza da imkansız diyorlardı: Tıpkı TOGG gibi..

Ankara’nın Çubuk ilçesinde Belediye Başkanı Baki Demirbaş’ın makam aracı olarak kullandığı Togg, dünya evine giren bir çift için süslenerek gelin arabası yapıldı.

Ankara’nın Çubuk ilçesinde Belediye Başkanı Baki Demirbaş’ın makam aracı olarak kullandığı Togg, dünya evine giren bir çift için süslenerek gelin arabası yapıldı.

Togg, Demirbaş'ın makam şoförülüğünü yapan ve geçen aylarda vefat eden Mehmet Alpaslan'ın gelin olan kızı Merve Alparslan ile damat Furkan Özcan'ın mutluluklarına destek için gelin süslendi.

Çift, kuaförden çıktıktan sonra ilçede arabayla turlayarak baba evine gitti.

Kendilerine böyle bir imkan sundukları için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Belediye Başkanı Demirbaş’a teşekkür eden çift, yerli otomobil Togg’a binmenin kendilerini mutlu ettiğini ifade etti.

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