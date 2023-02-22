"Aşkı yüzünden kariyerini bitiren adam!" Mario Jardel şimdi ne yapıyor?
Brezilya'nın yetiştirdiği en önemli yeteneklerden biri olarak gösterilen Süper Mario lakaplı Mario Jardel neden dev kulüplerde forma giyemedi? Sizler için derledik...
Mario Jardel de Almeida Riberio ya da bilinen adıyla Mario Jardel 18 Eylül 1973 tarihinde Brezilya’nın Fortaleza şehrinde doğmuştur. Dünyanın en iyi pozisyon bilgisine sahip birkaç forvetinden biri olarak gösterilmiştir.
Mario Jardel Brezilya'da top koşturduğu yıllarda Gremio formasıyla Libertadores Kupası'nı kaldırırken takımın en önemli oyuncusu olarak kabul edilmiştir. Gremio formasını yalnızca 2 sezon giymiş olmasına rağmen 73 maçta 67 gol atma başarısı göstermiştir.
Başarılarla geçen Gremio döneminin ardından Porto kulübü Gremio ile görüşmelere başlamış ve çok geçmeden anlaşan taraflar Jardel'in Avrupa kariyerine başlamasına olanak sağlamıştır.
Porto forması altında geçirdiği 4 sezonun 3'ünde gol kralı olmayı başararak kırılması zor bir rekora imza atan Süper Mario, bu 4 sezonda sadece ligde toplamda 125 maçta 130 gol atmıştır. Jardel 4 sezonda tüm resmi maçlar dahil toplamda 169 maçta 166 gol atarak Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin transfer listelerine girmeyi başarmıştır.