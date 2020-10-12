Askerleri cepheye zincirleyen komuta kademesi sığınakta

Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonda Türkiye üretimi SİHA'lar, Ermenistan cephesinde büyük motivasyon kaybına neden oldu. Asker cephesindeki panik hali sözde komuta kademesine de yansıdı. Karabağ'ın sözde lideri Arayik Harutyan sığınakta görüntülendi.

Azerbaycan, Ermenistan tarafından işgal edilen toprakları Karabağ'ı kurtarmak için operasyonlarını tüm hızıyla sürdürüyor.

PANİK HALİNDELER

Operasyonlarda Türkiye üretimi SİHA'larla hedeflere nokta atışı yapan ve büyük zaiyat verdiren Azerbaycan Ordusu, Ermenistan Ordusu'nun yanı sıra, sözde komuta kademesini de paniğe sevk etti.

SIĞINIKTA TOPLANDILAR

Sözde Karabağ lideri Arayik Harutyan, Türk SİHA'larına hedef olmamak için beraberindekilerle birlikte bir sığınakta görüşme gerçekleştirirken görüntülendi.