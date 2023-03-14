Askeri Lise giriş sorularını çalan FETÖ'cüler gözaltına alındı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, kapatılan Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Güvenlik Bilimleri Fakültesi ile Polis Kolejinden ilişiği kesilen, haklarında FETÖ tarafından okul dönemine ve ilişiklerinin kesilmesiyle sonraki döneme ait bağlılık ve sadakatlerine göre kodlamalar, ardışık arama, HTS kayıtları, aleyhte ifade ve teşhisler bulunan 13 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara merkezli 6 ilde şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında, Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 9 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında, Askeri Liselere Giriş Sınavı (ALS) sorularını usulsüz şekilde aldığı belirlenen 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, FETÖ mensupları tarafından 2008, 2009, 2013 ve 2014 yıllarında yapılan Askeri Liselere Giriş Sınavı (ALS) sorularına erişilerek, örgüt mensuplarına dağıtıldığının tespiti üzerine soruşturma başlatıldı.

Sınavlarda usulsüzlük yaptığı belirlenen ve tamamı soru alan konumundaki 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara merkezli 4 ilde şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam ediliyor.