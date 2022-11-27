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Asker eğlencesinde havaya ateş açıldı: Yaralanan 2 kişiden biri öldü

Niğde'de düzenlenen asker eğlencesinde tabancayla havaya rastgele ateş açılması sonucu yaralanan 2 kişiden biri hayatını kaybetti.

Merkeze bağlı Yıldıztepe beldesindeki düğün salonu önünde dün, askere gidecek gençler için düzenlenen eğlencede tabancayla havaya rastgele ateş açılması sonucu vurularak yaralanan Ö.T. (56), tedavi gördüğü Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayda kolundan yaralanan M.T'nin (20) aynı hastanede tedavisi sürüyor.

Öte yandan, olayda silahı kullandığı öne sürülen B.G, jandarma ekiplerince gözaltına aldı.

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