Asker celpleri ertelendi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır'da açıklamalarda bulundu.

Deprem bölgesinde ikamet eden veya bu illerin nüfusuna kayıtlı 13 binin üzerindeki yükümlü askerimizin mart ve nisan celpleri mayısa ertelenmiştir.

Erteleme ve ara vermeyi gerçekleştirmiş olduk. Bölgeye gelecek yardımların AFAD'da toplanması ve nakledilmesidir. Ayni yardımlarda sorun söz konusu değildir. AFAD koordinesinde gerçekleştirilmektedir. Aksi takdirde yardımların heba olma riskleri ortaya çıkmaktadır.

Depremzedelere AFAD üzerinden maddi yardım gerçekleştirmek en sağlıklı yöntem olur. Milletimizi dolandırmaya teşebbüs edecek alçaklar çıkıyor. OHAL ilan ettik. Parlamentodan geçti. Bu ne demek artık bu tür adımlarda, yağmalama, kaçırma, bu tür işleri yapanlar devletin güvenli ellerinin sırtlarında olduğunu bilmesi lazım.

Milletimizden devletine ve hükümetine güvenmelerini istiyorum. Bu coğrafyada nice badireleri atlatmış milletiz. Biz bir daha ayağa kalkamaz diyenleri defalarca hüsrana uğratmış bir ülkeyiz.