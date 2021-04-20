Asılsız ve mesnetsiz

icaret Bakanlığı, bazı basın yayın organlarında yer alan Karon Mühendislik ve Nanoksia Biyoteknoloji şirketlerinden 1,5 milyon lira ile 9 milyon lira arasında dezenfektan alımı yapılarak fatura kesildiği yönündeki haberlerin gerçek olmadığını, bu iddiaların kamuoyunu yanıltacak şekilde asılsız ve çarpıtılmış şekilde yansıtıldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, dezenfektan alımına ilişkin bazı basın ve yayın organlarında asılåsız, art niyetli ve çarpıtılmış haberler yayımlanması dolayısıyla açıklama zaruriyetinin doğduğu belirtildi.

Açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Türkiye ekonomisi üzerindeki olumsuz etkilerinin azaltılması ve yerli sanayinin artan ithalat baskısına karşı korunması amacıyla aralarında Çin'in de bulunduğu ülkelere yönelik toplam 5 bin 220 üründe ilave gümrük vergisi (İGV) uygulanmaya başlandığı hatırlatıldı.

ASILSIZ, MESNETSİZ VE YALAN

Bu süreçte Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, sektör çatı kuruluşları ve kamu kurumlarından gelen talepler dikkate alınarak, bütüncül bir değerlendirmeyle 1 Ocak 2021 itibarıyla İGV oranlarında şeffaf bir şekilde indirime gidildiği anımsatılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Söz konusu haberlerde, Karon Mühendislik firmasının Çinli bir firmanın Türkiye mümessili olduğu, söz konusu ticari ilişki nedeniyle bazı ürünlerde özel bir gümrük vergisi indiriminde bulunulduğu iddiaları tamamen asılsız, mesnetsiz ve yalandır. Bunun yanında, Karon Mühendislik firması 2016 yılından bu yana herhangi bir firmanın temsilciliğini de üstlenmemiştir. Diğer taraftan, 27 Şubat-23 Aralık 2020 tarihleri arasında Karon Mühendislik ve Nanoksia Biyoteknoloji şirketlerinden Bakanlığımızca 1,5 milyon lira ile 9 milyon lira arasında dezenfektan alımı yapılarak fatura kesildiği yönündeki gerçekle hiçbir alakası olmayan iddialar kamuoyunu yanıltacak şekilde asılsız ve çarpıtılmış olarak yansıtılmaktadır."

DÜŞÜK FİYAT VE HIZLI TEMİNDEN DOLAYI TERCİH EDİLDİ

Bakanlığın salgının başlangıcından itibaren halkın ve personelin sağlığının korunması noktasında gerekli tüm önlemleri aldığı belirtilen açıklamada, diğer taraftan toplumsal ihtiyaçların temini ve tedarik zincirinin sürdürülebilirliğinin sağlanması noktasında kilit öneme sahip gümrüklerin de ticaretin aksamadan devamı için büyük bir özveriyle faaliyetlerini sürdürdüğü ifade edildi. Türkiye'de ilk vakanın ortaya çıktığı tarihten itibaren Bakanlıkça kullanılmak üzere maske, dezenfektan, tulum, eldiven, siperlik, koruyucu gözlük gibi gerekli tüm koruyucu malzemelerin temin edilerek tüm teşkilata ivedilikle dağıtımının sağlandığına da dikkati çekildi. Açıklamada, belirtilen dönemde, yeni nesil teknolojiyle uluslararası sertifikalara sahip olarak koronavirüse karşı etkinliği kanıtlanmış, yüzde 100 doğal ve insan sağlığı açısından güvenilir şekilde üretilen nanoksia dezenfektanın, satışı yapan firmanın adı ya da sahibi sebebiyle değil, o dönem piyasada satılan hem diğer alkol bazlı dezenfektanların hem de kendi satış fiyatının da oldukça altında bulunması ve pandemi sebebiyle en hızlı şekilde temin edildiği için kullanılan diğer alkol bazlı ve kimyasal dezenfektanlara ilaveten tercih edildiği vurgulandı.

Salgın döneminde, Ticaret Bakanlığınca KDV hariç toplam 6 milyon 556 bin 816,78 lira tutarında salgınla mücadeleye ilişkin maske, alkol bazlı dezenfektan, siperlik, eldiven gibi ürün tedariki yapıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"KDV hariç 507 bin 880 liralık dezenfektan Nanoksia Biyoteknoloji firmasından ilgili mevzuatın emredici hükümleri çerçevesinde gerekli tüm ürün/fiyat araştırmaları yapılarak, piyasa fiyatlarından oldukça aşağıda, usulüne uygun bir biçimde gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, üretici Nanoksia Biyoteknoloji firmasından yapılan 507 bin 880 liralık dezenfektan tedariki, direkt üretici firma yerine en iyi fiyat veren ikinci firma tarafından temini gerçekleşseydi 853 bin 600 liraya tekabül edecekti. Diğer taraftan, haberde yer alan faturalarda belirtilen ve Bakanlığımıza bağlı olmayan kurum ve kuruluşlarla adı geçen firmanın gerçekleştirdiği ticari faaliyetleri, etik dışı bir çıkar ilişkisiymiş gibi göstererek Bakanlığımızla irtibatlandırmaya çalışmak, kamuoyunu bilgilendirme gayesinden ziyade farklı amaçlara hizmet etmektedir. Objektif gazetecilik anlayışına sığmayan, çarpıtılmış, yanıltıcı, art niyetli ve Bakanlığımızı yıpratma amaçlı hazırlanan bu haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Konuya ilişkin yasal haklarımız saklı kalmak kaydıyla kamuoyunun bilgisine sunulur."