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Aşılamaya iki grup daha dahil edildi

Müzisyen, film ve dizi prodüksiyon ekipleri ile üniversitede görevli öğretim üyeleri ve personeller yarından itibaren aşılanmaya başlayacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından aşılamada yeni dönemin başladığını duyurdu.

Buna göre, müzisyen, film ve dizi prodüksiyon ekipleri yarından itibaren aşı olacak. 

Üniversitelerin eylülde yüz yüze eğitime başlayabilmesi için öğretim üyeleri ve üniversite personelleri de yarından itibaren aşılanacak.

 

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