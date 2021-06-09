Aşılamada yaş sınırı düşürüldü
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yarından itibaren aşılama 45 yaşa düşecek" dedi.
Aşı tedarikinin hızlanmasıyla aşı takvimi de her geçen gün genişliyor.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yarından itibaren aşılamanın 45 yaşa düşeceğini açıkladı. Pazartesi ya da salı günü 4 milyon 200 bin dozluk Biontech aşısının Türkiye'ye geleceğini de söyledi.
Bakan Koca, normalleşme adımları çerçevesinde tedbirlerin gevşetilmesiyle ilgili de değerlendirme yaptı, "Tedbirlerin gevşetilmesi bu aydan sonra değerlendirilecek" dedi.
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