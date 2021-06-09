Aşılamada yaş sınırı düşürüldü

Aşı tedarikinin hızlanmasıyla aşı takvimi de her geçen gün genişliyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yarından itibaren aşılamanın 45 yaşa düşeceğini açıkladı. Pazartesi ya da salı günü 4 milyon 200 bin dozluk Biontech aşısının Türkiye'ye geleceğini de söyledi.

Bakan Koca, normalleşme adımları çerçevesinde tedbirlerin gevşetilmesiyle ilgili de değerlendirme yaptı, "Tedbirlerin gevşetilmesi bu aydan sonra değerlendirilecek" dedi.