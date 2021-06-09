AjansHaber.com.tr Sağlık Aşılamada yaş sınırı 45'e düşürüldü

Aşılamada yaş sınırı düşürüldü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yarından itibaren aşılama 45 yaşa düşecek" dedi.

Aşı tedarikinin hızlanmasıyla aşı takvimi de her geçen gün genişliyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yarından itibaren aşılamanın 45 yaşa düşeceğini açıkladı. Pazartesi ya da salı günü 4 milyon 200 bin dozluk Biontech aşısının Türkiye'ye geleceğini de söyledi.

Bakan Koca, normalleşme adımları çerçevesinde tedbirlerin gevşetilmesiyle ilgili de değerlendirme yaptı, "Tedbirlerin gevşetilmesi bu aydan sonra değerlendirilecek" dedi. 

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Neden herkes hastalanmıyor?
BionTech için hastaneye gitmeye gerek kalmadı
Koronavirüsle mücadelede yeni dönem
Koronavirüse karşı ne kadar etkili?
18 yıl sonra ilk kez bir Alzheimer ilacına onay
Haftalık vaka yoğunluğu haritasında son durum
Yeni vakaların dörtte biri çocuk