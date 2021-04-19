Aşılamada sıra 55 yaş üstüne geldi

Türkiye’de aşılama takvimi işliyor. Birinci aşamada sağlıkçılar, 65 yaş üstünün aşılanması tamamlandı.

2. aşamada ise kritik görevlerde çalışanların büyük bölümü aşılandı. Bugün itibarıyla 2. aşamanın 2. adımına geçildi. Bu bölümde 55-59 yaş arası bireyler aşılanacak.

"Vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyorum"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından yaptığı paylaşımda aşı programının tedarik koşullarına bağlı orakak kararlılıkla süreceğine dikkat çekti. Bakan Koca, "Bugün itibariyle aşılama programında yeni bir safhaya geçiyoruz. Aşılamada sıra 55 yaşından büyüklere geldi. Sırası gelen vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyorum" dedi.

Bir sonraki aşama 50-54 yaş arası

İkinci aşamanın son basamağında ise 50-54 yaş arası bireyler aşılanacak.

Ardından 3. aşamaya geçilecek ve bu grupta kronik hastalıkları olan 49-18 yaş arası bireyler ve 49-18 yaş arasının tamamamının aşılanması hedefleniyor.

4’üncü ve son aşamada ise aşılanma sırası geldiği halde zamanında aşı yaptırmayanların aşılanması gerçekleştirilecek.