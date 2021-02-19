Aşı yorumu Nilüfer'i sinirlendirdi

Koronavirüs aşısı olan usta şarkıcı Nilüfer, olduğu anın görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaştı.

"AŞILAR SOL KOLDAN"

Bir takipçisi, "Bu korona aşısı değil. Aşılar sol koldan Nilüfer Hanım. Bu ne şimdi?" deyip gülücük emojileri koydu.

SİNİRLENDİ

Yoruma çok sinirlenen Nilüfer'den cevap gecikmedi:

"Hanımefendi ben meme kanseri geçirdim. Sol kol altındaki lenflerden işlem yapıldığı için aşı oraya yapılmadı. Gülünecek bir şey değilmiş di mi?"

Bunun üzerine takipçi, Nilüfer'den özür diledi.