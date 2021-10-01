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Aşı yaptırmayan öğretmen corona virüse yenik düştü

Nevşehir'de bir lisede muhasebe ve finansman öğretmeni olan 45 yaşındaki Hasan Ali Yıldırım, corona virüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Yıldırım'ın Covid-19 aşısı yaptırmadığı öğrenildi.

Nevşehir'de Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde muhasebe ve finansman öğretmeni olan Hasan Ali Yıldırım, 15 gün önce kas ağrısı şikayetiyle Covid-19 testi yaptırdı.

Sonucu pozitif çıkan Yıldırım, evinde karantinaya alındı.

5 gün süren karantinanın ardından sağlık durumu ağırlaşan bir çocuk babası Yıldırım, ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Covid-19 aşısı yaptırmadığı öğrenilen Yıldırım, 10 gün süren tedavisinin ardından hayatını kaybetti.

17 yıldır öğretmenlik yapan Hasan Ali Yıldırım’ın cenazesinin Ankara’da toprağa verileceği öğrenildi.

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