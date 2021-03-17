Aşı yaptırana karantina uygulaması kalktı

Sağlık Bakanlığı tarafından, "Temaslı Takibi, Salgın Yönetimi, Evde Hasta İzlemi ve Filyasyon Rehberi" güncellendi. Buna göre, iki doz aşı yaptırıp son dozdan sonra 14 gün süre geçmiş olan kişiler, 3 ay içindeki riskli temaslarında karantinaya girmeyecek. Güney Afrika veya Brezilya varyantı tespit edilen vakalar ile temaslı olanlara ise karantina uygulaması belirlenen kurallar çerçevesinde devam edecek.

Sağlık Bakanlığı "Temaslı Takibi, Salgın Yönetimi, Evde Hasta İzlemi ve Filyasyon Rehberi"ne aşılama sonrası süreç hakkında bilgiler eklendi.

Rehberde konuyla ilgili şu ifadeler yer aldı:

"Daha önce laboratuvarda doğrulanmış SARS-CoV 2 enfeksiyonu geçiren veya iki doz aşı yaptırıp son dozdan sonra 14 gün süre geçmiş olan kişilerde, hastalık başlangıcı veya aşılama sonrası üç ay içindeki riskli temaslarında (Güney Afrika veya Brezilya varyantı tespit edilen vakalar hariç) karantina gerekmez.

Ancak, bakım evinde çalışmak veya yaşlı aile üyelerine bakmak gibi mesleki faaliyetleri riskli gruplarla yakın ilişki gerektirenler ile Güney Afrika veya Brezilya varyantı tespit edilen vakalar ile temaslı olanlara Sağlık Bakanlığı kurallarına göre karantina uygulanır."

MUTANT VİRÜS TEMASLISINA TEST ZORUNLU

Rehberde, Güney Afrika (501Y.V2 veya B.1.351) ve Brezilya (P1) Varyant suş ile enfekte kesin vaka temaslılarının karantina süreleri en az 10 gün olduğu belirtilerek bu sürenin sonunda PCR negatifliği gösterilerek karantinanın sona erdirilmesi gerektiği vurgulandı.