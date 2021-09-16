Aşı olmayan ünlü youtuber Kovid'den öldü

ABD'li Youtuber Brandon Ashur, hayatını kaybetmeden önce hastane sürecini sosyal medyadan takipçilerine aktarmıştı. Aşı yaptırmadığı açıklayan Ashur, ölümünden birkaç gün önce takipçilerine aşı yaptırın çağrısında bulunmuştu.

Ashur, 11 Ağustos'taki ilk paylaşımında beş gün önce korona virüse yakalandığını duyurmuş, dört gün sonra da Kovid ve zatürre nedeniyle hastaneye yattığını açıklamıştı. 17 Ağustos'ta yoğun bakıma alınan ünlü Youtuber, son paylaşımında takipçilerine "Lütfen aşınızı olun, bunu yaşamak istemezsiniz" diye seslenmişti.

1.6 milyon'a yakın Youtube abonesi bulunan Brandon, özellikle Minecraft ve challange videolarıyla dikkat çekmişti.