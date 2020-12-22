Aşı, mutasyona uğrayan türe etki edecek mi?

Alman BioNTech şirketinin kurucularından Prof. Dr. Uğur Şahin ve ABD'li ortağı Pfizer insanlığın umutla beklediği korona aşısını buldu. Ancak virüsün İngiltere'de mutasyona uğramış yeni türünün tespit edilmesi büyük hayal kırıklığı yarattı. Prof. Dr. Şahin, aşılarının panik yaratan bu yeni türe karşı etkili olacağını söyledi.

Dünya mutasyon geçiren koronavirüs haberleriyle çalkalanırken, Covid-19'a karşı tünelin ucundaki ışığın görülmesini sağlayan isimler arasında başı çeken Prof. Dr. Uğur Şahin, Alman Bild gazetesinin internet sitesine kritik açıklamalarda bulundu.

AŞI, KORONAVİRÜSÜN MUTASYON GEÇİREN TÜRÜNE KARŞI DA ETKİLİ

Koronavirüs aşısını geliştiren BioNTech'in kurucularından olan Prof. Dr. Uğur Şahin, küresel çapta panik yaratan koronavirüs varyantına karşı geliştirdikleri aşının etkili olacağı konusunda emin olduğunu ifade etti.

ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE İNCELEYECEK

Amerikan ilaç devi Pfizer ile birlikte geliştirdikleri aşıya Avrupa Birliği tarafından onay verilmesinden kısa bir süre sonra Bild TV'ye konuşan Prof. Dr. Şahin, BioNTech şirketinin mutasyonu ilerleyen günlerce inceleyeceğini fakat meseleye itidalli yaklaştığını ifade etti.

HENÜZ AŞI OLMADI

Henüz koronavirüs aşısı olmadığını fakat olmak istediğini ifade eden Uğur Şahin, "Çalışanlarının işlerine devam edebilmeleri için aşılanmalarının daha önemli olduğunu da sözlerine ekledi.