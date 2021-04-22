Aşı ikna ekipleri telefonda farkındalık oluşturuyor

Yaklaşık 640 bin doz aşının yapıldığı Antalya'da, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamasının ardından, 55 yaş ve üstündekilerin de aşılanmasına geçildi.

Aşılamada öncelik sırası gelmesine rağmen aşı olmayanların bilinçlendirilmesi için İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde 35 kişiden oluşan ikna ekipleri oluşturuldu.

Telefonda aşı farkındalığı oluşturuluyor

İkna ekipleri ve aile hekimleri, telefonla aşı yaptırmayan kişileri arayarak, aşının gerekliliği, kişiyi hastalığın ağır seyrinden koruduğunu anlatıyor.

Görevliler, aşı olanların kendisinin yanında hem ailesini hem de toplumu koruduğuna da dikkati çekerek vatandaşların endişelerini gidermeye çalışıyor.

Bazı ekipler ise "çat kapı" evleri ziyaret ederek ikna ettikleri kişileri evlerinde aşılıyor.