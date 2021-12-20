Sürpriz görüşme: Asgari ücrette vergi indirimi kapsamı genişliyor mu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından Hazine ve Maliye Bakanı Nebati ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin'i kabul edecek.

Asgari ücretten gelir ve damga vergisi alınmamasını da içeren kanun teklifi Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülüyor.

Bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde asgari ücretteki vergi indiriminin genişleyip genişlemeyeceğine ilgili önemli bir toplantı olacak.