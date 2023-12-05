Asgari ücrette konuşulan son rakam belli oldu
Asgari ücrette konuşulan son rakam belli oldu
2024 asgari ücreti için Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını bir hafta sonra gerçekleştirecek.
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Masada pek çok rakam bulunurken, seçim bölgelerinde çalışma yapan AK Partililerin 16 bin lira rakamlarını telaffuz ettiği belirtildi.
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Milyonlarca çalışanın hayatını derinden etkileyecek asgari ücrette geri sayım başladı. Asgari Ücret Komisyonu 11 Aralık’ta ilk toplantısını gerçekleştirecek. Kulislerde konuşulan pek çok rakam var.
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Mart’ta yapılacak yer seçimler öncesi seçim bölgelerinde dolaşan AK Partililerin, asgari ücretin en az 16 bin lira olması gerektiği yönünde görüş belirttiği ifade edildi.
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