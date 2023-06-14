Asgari ücrette ikinci toplantının tarihi belli oldu

Yeni asgari ücret rakamıyla ilgili süreç devam ediyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğindeki ikinci toplantıya, işçi kesimini temsilen TÜRK-İŞ, işveren kesimini temsilen Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) heyeti katılacak.

Dün gerçekleştirilen ilk toplantının ardından açıklamalarda bulunan TÜRK-İŞ Heyet Başkanı Veli Solak, "Bayramdan önce bir an önce bitmesini istiyoruz. Yarın olabilir, hemen olabilir. Bizim TÜRK-İŞ olarak talebimiz bunun Türkiye Yüzyılı’na yakışır şekilde düzenlenmesidir. Masada herhangi bir rakam yok. Hayat koşullarına, enflasyona, zamlara uygun bir rakam ortaya çıkartılmalıdır" ifadelerini kullandı.

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 10 bin 8 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 8 bin 506 lira 80 kuruş olarak uygulanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 11 bin 759 lira 40 kuruş. Bunun 10 bin 8 lirası brüt asgari ücret, 1551 lira 24 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 200 lira 16 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.