Asgari ücretin vergi dışı bırakılmasını içeren kanun teklifi TBMM'de

Asgari geçim indirimi, yenilenebilir enerji üretiminin teşviki ve Savunma Sanayii Başkanlığının projelerinde vergi istisnasını da içeren kanun teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu

13 maddelik teklifin içinde yer alan düzenlemeye göre, yeni yıldan itibaren asgari ücretten gelir vergisi ve damga vergisi kesintisi yapılmayacak.

Teklifin önümüzdeki hafta başında komisyonda görüşüldükten sonra Genel Kurulda yasalaştırılması bekleniyor.