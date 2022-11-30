Asgari ücreti bu 4 kriter belirleyecek
Asgari ücret maratonu başlıyor. Bu yıl asgari ücretin belirlenmesinde 4 kriter öne çıkacak.
Asgari Ücret Komisyonu'nun ilk toplantısını gelecek hafta yapması bekleniyor.
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Yeni yılda asgari ücret, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, işçi ve işveren temsilcilerinin ortak mutabakatı ile belirlenecek.
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Sabah'ın haberine göre, işçi ve işveren asgari ücret beklentilerini dile getirmeye başlarken pazarlık masasında net 8 bin TL öne çıkıyor.
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İş dünyası enflasyonun üzerinde refah payı olan bir artış istiyor.
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