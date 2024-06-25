Asgari ücrete zam yapılacak mı? Hamza Dağ açıkladı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, CNN TURK'te asgari ücretle ilgili açıklamalarda bulundu.

Hamza Dağ'ın açıklamalar şu şekilde:

YENİ VERGİ DÜZENLEMESİ: SOMUTLAŞAN BİR ŞEY YOK

"Hazine ve Maliye Bakanlığı çalışma yaptığını ifade ediyor. Henüz somutlaşan bir takım şeyler yok. Basın mensupları bazı haber kaynaklarından aldığı bilgilerden yansıtıyor bakanlık yalanlıyor."

YURT DIŞI ÇIKIŞ HARÇLARI

"Henüz bir noktaya gelmiş değiliz deniliyor bana da. Doğrudan vergileri artıracak, dolaylı vergileri azaltacak sürece gitmemiz gerekiyor. Vergi reformuna ihtiyaç var. Bazı adımlar mutlaka atılacak."

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM OLACAK MI?

"Covid’den sonra yaşadığımız süreç, Asgari ücrette yıllık taraflar bir araya gelerek süreç yürütülüyordu. Asgari ücrette yılda 2 kez tarafları bir araya getirdik. Esas mücadelemiz enflasyonu düşürme noktasında. Temmuz ayında asgari ücretle ilgili bir süreçle ilgili bir süreç olacak mı derseniz, olmayacak diyebilirim."

SİYASETTE NORMALLEŞME SÜRECEK Mİ?

"Birileri ev ödevi verecek biz de yapacak değiliz. Müzakere etmezseniz çözemezsiniz. Biz diyalog noktasında bir şeye bugün de açık olduk daha önce de açıktık. Diyalog sürecinden Kılıçdaroğlu rahatsızdı."

Bizim ittifakımız bellidir. Masa üstünde ayrı üstünde farklı altında farklı değildir. Bu ittifak sadece seçim kazanmak için değil bu ülkenin ve coğrafyadaki süreçlerde duruş koymaktadır.