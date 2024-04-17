Asgari ücrete ara zam açıklaması!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti Grup Toplantısı'nda gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bakan Vedat Işıkhan, milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücrete ara zam konusuna son noktayı koydu.

Bakan Işıkhan, asgari ücretliye ara zam olmayacağını belirterek 'öyle bir şey gündemimizde yok' dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de seçimden önce yaptığı açıklamalarda asgari ücrete herhangi bir ara zam yapılmayacağının sinyalini vermişti.