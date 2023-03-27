Bakanlıktan asgari ücret açıklaması!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in 'asgari ücrete ara zam gündemimizde yok' dediği iddia edilmişti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, konu hakkında bir yazılı açıklama paylaştı. Bakan Bilgin'in asgari ücrete ara zam konusunda herhangi bir açıklamasının olmadığına dikkat çekilen paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Bugün bazı web sitelerinde asgari ücret ile ilgili yeni gibi servis edilen bazı haberler yer alıyor. Bakanımızın asgari ücretle ilgili yeni bir açıklaması olmamıştır. Bu haberler gerçeği yansıtmamaktadır."