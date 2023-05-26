Asgari ücrete ara zam mesajı! O rakamı işaret etti!
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücrete temmuz ayında yapılacak ara zamma ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Bilgin, zammın oranı konusunda da önemli sinyaller verdi.
Milyonlarca vatandaşa nefes olan yeni ücretin ardından memur ve emekli zammı için de çalışmalar yapıldı. Bunun üzerine gözler bir kez daha asgari ücrete çevrildi.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ara zam açıklamasının ardından milyonlarca çalışan temmuz ayında yapılacak zammı merak ediyor.
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Konuyla ilgili daha önce yaptığı açıklamalarında ocak ayında yapılan tarihi artışın temmuzda da yapılacağı belirten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den yeni bir açıklama geldi.
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Katıldığı bir canlı yayında "Asgari ücrete ara zam ne kadar olur?" sorusunu yanıtlayan Bakan Bilgin, şu ifadeleri kullandı:
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