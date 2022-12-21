Asgari ücret yarın açıklanıyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nın ardından Meclis'te gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevapladı.

Bir gazetecinin, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile asgari ücrete ilişkin görüşmesinin nerede yapılacağı konusundaki soru üzerine Erdoğan, görüşmenin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde olacağını bildirdi.

Erdoğan asgari ücrete dair "Asgari ücretten emeklilik düzenlemesine kadar gündemimizdeki diğer başlıkları da kısa sürede yoluna koyacağız. Büyük ihtimalle yarın asgari ücret konusunu da bakanımla bugün görüşmeleri yapmak suretiyle inşallah açıklayıp onu da yoluna koymuş olacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM kulisinde gazetecilere yaptığı açıklamada Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ve TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol ile konuşup, asgari ücret konusunda adım atacaklarını söyledi. Erdoğan, "Herkesin her söylediğiyle adım atacak halimiz yok, bizim sırtımızda küfe var" diye konuştu.