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Milyonlarca çalışanın gözü asgari ücret rakamına çevrildi

Milyonlarca çalışanın gözü bugün açıklanacak asgari ücret rakamına çevrildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün saat 12.00 civarında 2023 yılının yeni asgari ücret rakamını açıklayacağı öğrenildi

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplantılarının sona ermesinin ardından dün Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin bir araya gelmişti. 

Bakan Bilgin, TÜRK-İŞ ve TİSK'in üzerinde görüşmeler yaptığı asgari ücretle ilgili görüşmelerle ilgili olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a etraflı bir sunum yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün saat 12.00 civarında 2023 yılı yeni asgari ücret rakamını açıklaması bekleniyor.

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