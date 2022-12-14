Asgari ücret ne kadar olacak? Gözler asgari ücret komisyonuna çevrildi

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği 2023 yılı asgari ücret toplantısının ikincisi saat 14.00 da Çalışma Bakanlığında yapılacak.

7 Aralık tarihinde yapılan ilk toplantıda işçi kesimini temsilen komisyonda bulunan Türk-İş hâlen 5 bin 553 Tl olan asgari ücretin, açlık sınırı olarak açıklanan 7 bin 785 Tl baz alınarak görüşmelere başlanmasını istemişti. Buna karşılık TİSK temsilcisi de asgari ücret beklentilerini 7.536 lira olarak açıklamıştı.

''Çalışanı enflasyona ezdirmeyeceğiz''

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Meclis Genel Kurulundaki konuşmasında "Komisyon çalışmalarını sürdürürken bir rakam telaffuz etmem zaten yakışık almaz. Ama çalışanı enflasyona ezdirmeyeceğiz açıklaması yapmıştı.

Toplantıda Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ile TÜİK temsilcilerinin çalışmaları komisyonla paylaşması ön görülüyor. Üçüncü toplantının ise 21 Aralık tarihinde gerçekleşmesi ve ardından asgari ücrette yeni rakamın açıklanması bekleniyor.