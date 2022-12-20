Asgari Ücret Komisyonunun üçüncü toplantısı başladı!

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2023 yılında uygulanacak asgari ücreti belirlemek üzere toplandı.

Komisyon toplantısından sonra asgari ücret kararının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanması bekleniyor.

CHP, asgari ücretin 10.128 TL olması gerektiğini açıkladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın yaptığı ankette ise kamuoyunun beklentisi 7.845 TL olarak hesaplandı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda işçi, işveren ve hükümet 5’er kişilik üye ile temsil ediliyor ve kararlar oy çokluğu ile alınıyor.