AjansHaber.com.tr Gündem Asgari ücret Resmi Gazete'de Asgari ücret kararı Resmi Gazete'de yayımlandı Milyonlarca çalışanın günlerdir beklediği asgari ücret kararı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 4.253 TL olarak açıkladı. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı. İşte detaylar. 17 Aralık 2021 00:55 Son Güncelleme: 17 Aralık 2021 01:03 Asgari ücret kararı gerekçeli olarak Resmi Gazete'de yayımlandı. asgari ücret 2022 resmi gazete Yorumlar Çok Okunan Haberler AGİ 2022 ne kadar oldu? Benzine zam geldi! Litre fiyatı 11 liraya dayandı Büyükçekmece ve Beylikdüzü'nde kar yağışı başladı Kılıçdaroğlu: 4250 TL'yi yadırgamıyoruz. Cinsel saldırı zanlısının ifadesi ortaya çıktı Asgari ücrette rakamlar belli oldu Ali Kuşçu Uzay Evi
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