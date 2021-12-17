AjansHaber.com.tr Gündem Asgari ücret Resmi Gazete'de

Asgari ücret kararı Resmi Gazete'de yayımlandı

Milyonlarca çalışanın günlerdir beklediği asgari ücret kararı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 4.253 TL olarak açıkladı. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı. İşte detaylar.

Asgari ücret kararı gerekçeli olarak Resmi Gazete'de yayımlandı. 

 

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
AGİ 2022 ne kadar oldu?
Benzine zam geldi! Litre fiyatı 11 liraya dayandı
Büyükçekmece ve Beylikdüzü'nde kar yağışı başladı
Kılıçdaroğlu: 4250 TL'yi yadırgamıyoruz.
Cinsel saldırı zanlısının ifadesi ortaya çıktı
Asgari ücrette rakamlar belli oldu
Ali Kuşçu Uzay Evi