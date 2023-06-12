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Asgari ücret için geri sayım başladı! Komisyon çalışmaları başlıyor

Asgari ücrette ara zam için komisyon çalışmaları salı günü başlıyor. Kamuoyu beklentisinin, halen net 8 bin 506 olan asgari ücretin 11 bin ile 12 bin lira arasında belirleneceği yönünde olduğu kaydedildi.

Asgari ücrette ara zam için komisyon çalışmaları salı günü başlıyor.

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amuoyu beklentisi, halen net 8 bin 506 olan asgari ücretin 11 bin ile 12 bin lira arasında bir yerde belirleneceği yönünde.

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Bu beklentilerin temelini ise eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in açıklamaları oluşturuyor.

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Bilgin mayıs ayında “Aşağı yukarı 500 Dolar bazında bir oran olacak. Çalışmalarımız hazır” demişti.

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