Asgari ücret artışı diğer çalışanları nasıl etkileyecek?

Emekli ve memur zammı yeni asgari ücretten etkilenir mi?

Sürmekte olan toplu iş sözleşmelerinde yeni asgari ücret dikkate alınacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri 5 aylık enflasyonla yüzde 10'un üzerinde zammı garantilerken asgari ücretteki artış da dikkate alınarak yıllık bazda bir iyileştirme yapılması planlanıyor.

Yine Ocak ayında memurlara toplu sözleşme dışında enflasyondaki artış dikkate alınarak ek protokolle zam yapılacak. Ek zammın seyyanen yapılması öngörülürken bunda yeni asgari ücret tutarının da etkili olması bekleniyor.