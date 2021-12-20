Asgari ücret artışı diğer çalışanları nasıl etkileyecek?
Asgari ücrete yapılan yüzde ellinin üzerindeki zam, çalışma ve sosyal güvenlikte çok sayıda ödeme kalemini yükseltti. Asgari ücret zammı diğer ücret gruplarında da ciddi artışları beraberinde getirecek. İşte SGK priminden, kıdem tazminatına kadar merak edilen o kalemler.
Emekli ve memur zammı yeni asgari ücretten etkilenir mi?
Sürmekte olan toplu iş sözleşmelerinde yeni asgari ücret dikkate alınacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri 5 aylık enflasyonla yüzde 10'un üzerinde zammı garantilerken asgari ücretteki artış da dikkate alınarak yıllık bazda bir iyileştirme yapılması planlanıyor.
Yine Ocak ayında memurlara toplu sözleşme dışında enflasyondaki artış dikkate alınarak ek protokolle zam yapılacak. Ek zammın seyyanen yapılması öngörülürken bunda yeni asgari ücret tutarının da etkili olması bekleniyor.
Yeni asgari ücretin ihbar ve kıdem tazminatlarına nasıl yansıması nasıl olacak?
Ocak ayından itibaren kıdem tazminatları son brüt maaş üzerinden hesaplanacak. İşten ayrılanlar için hesaplamada yeni asgari ücretin brüt rakamı olan 5004 lira geçerli olacak.
Kıdem tazminatı tavanı ne kadar olacak?
2021 yılı için uygulanan tavan 8 bin 284 lira olup, işveren isterse bunun üzerinde ödeme yapabiliyor. 2022 yılı içinse kıdem tazminatı tavanı yaklaşık 13 bin liraya yükselecek.
Fazla mesai nedeniyle brüt asgari ücreti aşan tutar vergiye tabi mi?
Haftada 45 saatten fazla çalışarak mesai ücreti almaya hak kazanan asgari ücretliler, fazla mesaiden dolayı asgari ücreti aşan kısımlar nedeniyle vergiye tabi olacak.