"ASELSAT 3U Küp Uydusu, SpaceX'in roketiyle yörüngesine başarıyla gönderildi"
Savunma Sanayii Başkanı Demir, Twitter hesabından ASELSAT 3U Küp Uydusu'na ilişkin paylaşımda bulundu.
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, ASELSAT 3U Küp Uydusu'nun, bugün SpaceX'in roketiyle görev yapacağı yörüngesine başarıyla gönderildiğini bildirdi.
Demir, Twitter hesabından ASELSAT 3U Küp Uydusu'na ilişkin paylaşımda bulundu.
İsmail Demir, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
2️⃣ #ASELSAT, kamera görev yüküyle elde edeceği görüntüyü yer istasyonuna indirecek, sayısal kart görev yüküyle uzay ortamı hakkında istatiksel veri toplayacak. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum.#İstiklâlveİstikbâlimizİçin— Ismail Demir (@IsmailDemirSSB) January 24, 2021
Yorumlar