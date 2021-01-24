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"ASELSAT 3U Küp Uydusu, SpaceX'in roketiyle yörüngesine başarıyla gönderildi"

Savunma Sanayii Başkanı Demir, Twitter hesabından ASELSAT 3U Küp Uydusu'na ilişkin paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail DemirASELSAT 3U Küp Uydusu'nun, bugün SpaceX'in roketiyle görev yapacağı yörüngesine başarıyla gönderildiğini bildirdi.

Demir, Twitter hesabından ASELSAT 3U Küp Uydusu'na ilişkin paylaşımda bulundu.

İsmail Demir, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

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