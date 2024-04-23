ASELSAN'dan elektronik harp sistemi: EJDERHA

ASELSAN tarafından yapılan açıklamada EJDERHA’nın özel olarak tasarlanmış yönlü anten-reflektör seti kullanılarak tek darbe veya bir dizi darbe aracılığı ile kısıtlı bir süre boyunca yüksek güçlü elektromanyetik (EM) ışıma yapabildiği ifade edildi. Yüksek güçlü mikrodalga kaynakları tarafından üretilen elektromanyetik enerjinin hedef alınan elektronik cihazların çalışmasının engellenmesi, hatalı çalışmaya sevk edilmesi veya hasara uğratılarak çalışamaz hale getirilmesi amacıyla kullanıldığı kaydedildi.

ASELSAN'dan konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "EJDERHA, taktik sahada ve tesis giriş-çıkış alanlarında tehdit olarak sınıflandırılabilecek elektronik devre içeren her türlü sivil-askeri aracı ve hava hedeflerini, elektromanyetik sinyallerle uzaktan durdurabiliyor. Bu, terör örgütlerinin sıklıkla kullandığı el yapımı patlayıcı, dron veya elektronik sistemlerin kullanımına darbe vuracak. EJDERHA aynı zamanda, yeni nesil teknolojiler ile konvoy koruma/intikal faaliyetleri için fark yaratan bir çözüm oluşturuyor. Taktik tekerlekli zırhlı/paletli araçlara entegre edilebilen sistem, insanlı ve insansız (uzak komuta ile) kontrol edilebiliyor. Bu sayede saha koşullarında zengin bir kullanım senaryosu sunulmuş oluyor" denildi.